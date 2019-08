Governo adjudicou 72 milhões de euros

O Governo Regional, ao longo do primeiro semestre deste ano, adjudicou 72 milhões de euros em obras. A Afavias e a Tecnovia ganharam 64% dessas mesmas obras. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje e sobre a qual pode ficar a conhecer mais pormenores na página 13.

Olhando agora para a área do ambiente e segurança, saiba que os peritos vão analisar árvores em 29 locais e que a Câmara Municipal do Funchal contratou Pedro Ginja para fazer vistorias. Conheça mais pormenores sobre o caso na página 3.

Já nos nossos Casos do Dia, destaque para a investigação da ARAE sobre o negócio com bilhetes gratuitos para o concerto de James Arthur. Na página 10, falamos das entradas, que são gratuitas, mas que estão a ser vendidas, principalmente com recurso às redes sociais.

Destaque também para a entrevista a Edgar Silva, o cabeça-de-lista da CDU que avisa que “este é o tempo de muitos pára-quedistas”. O projecto que não prescinde da “exigência de uma ruptura” é explanado nas páginas 24 e 25.

Por fim, falamos da greve dos motoristas de matérias perigosas, que deve afectar o abastecimento de combustíveis e que está a deixae o País em alvoroço. Saiba quais os planos para a Região na página 4.

