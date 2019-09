GNR no Porto Santo também já anda a electricidade

O comando do destacamento da GNR do Porto Santo apresentou, junto aos Paços do Concelho, no passado dia 30 de Agosto, na presença do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, a sua nova viatura eléctrica.

Trata-se de uma nova viatura eléctrica Renault que vai estar ao uso daquela força policial que se encontra inserida no programa do Governo Regional da Madeira, denominado “Smart Fóssil Free Island” .

O presidente da Câmara Municipal e o comandante da GNR local manifestaram o seu contentamento pela nova viatura agora apresentada. Depois da PSP, a GNR recebe agora, a sua nova viatura eléctrica, que vem demonstrar, uma vez mais, a aposta que o Porto Santo é uma ilha ideal para este tipo de viaturas eléctricas, bem como a aposta certa, para as forças de segurança.