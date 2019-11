Funchal recebe 20 universidades inglesas em evento da ‘OK Estudante’

A ‘OK Estudante’, empresa de consultoria académica especializada e líder em Portugal no encaminhamento de estudantes para universidades britânicas, continua a sua ‘Tour Study in the UK’ na Madeira para apresentar aos jovens a possibilidade de fazerem uma licenciatura ou mestrado no Reino Unido com as propinas 100% financiadas.

A iniciativa realiza-se a 8 de Novembro, no Madeira Tecnopolo, onde já estão confirmados mais de 400 alunos.

Durante a Tour, os Student Advisers da OK Estudante e os representantes das universidades estarão presentes no evento e farão palestras duas vezes ao dia para a apresentar pessoalmente aos estudantes, pais e professores a oportunidade do financiamento e o modelo de ensino britânico.

Maria de Castro, directora geral da ‘OK Estudante’, afirma que “a presença da ‘Tour Study in the UK’ no Funchal é muito importante para garantir que os estudantes de todo o país tenham as mesmas oportunidades de estudar no Reino Unido, se assim o entenderem”.

“Este é também o momento para esclarecer todas as dúvidas, nomeadamente face ao Brexit, e de apresentar a forma como trabalhamos com os alunos e respectivos pais. Mostrar que estamos presentes desde a escolha da instituição e do curso, na formalização da candidatura, passando pelo processo de inscrição, e até no acesso a uma rede de networking, constituída pelos jovens que passaram por este projecto”, acrescenta.

Depois do Funchal, seguem-se as cidades de Leiria (20), Viseu (21) e de Coimbra (22).

Refira-se que, no último ano, 7800 estudantes participaram ‘Tour Study in the UK’ por todo o país.

Lista de universidades britânicas presentes no evento na Madeira

- Anglia Ruskin University, Birmingham City University, Bucks New University, Coventry University, De Montford University, Falmouth University, Middlesex University, NAVITAS, Nottingham Trent University, University College Birmingham, University of Bradford, University of Derby, University of East London, University of Hertfordshire, University of Northumbria, University of Nottingham, University of Portsmouth, University of Sunderland, University of Westminster e University of Worcester.