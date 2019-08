Funchal disponibiliza brigada de Bombeiros Sapadores para combater incêndios nas Canárias

A Câmara Municipal do Funchal disponibilizou oficialmente, esta manhã, uma brigada dos Bombeiros Sapadores do Funchal para combater os graves incêndios que estão neste momento a decorrer no Arquipélago das Canárias, contactando para o efeito o Governo de Canárias, o Cabildo de Gran Canária e a Câmara Municipal de Las Palmas, a capital do Arquipélago.

“Face aos graves incêndios florestais que ocorrem nas Canárias, com especial incidência na ilha de Gran Canária, manifesto, em nome pessoal e da Câmara Municipal do Funchal, a minha solidariedade e a de todos os nossos munícipes para com a população afectada e para com todos aqueles que combatem as chamas”, pode ler-se na carta enviada por Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara do Funchal.

“Manifestamos também o nosso respeito e apoio para com as nossas congéneres Autarquias Canarianas, retribuindo o apoio manifestado nos recentes e catastróficos incêndios de 2016 e que afectaram significativamente a cidade do Funchal, pelo que a Câmara Municipal do Funchal disponibiliza uma brigada da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, com prontidão imediata, para se deslocarem ao Arquipélago com a missão de combate e protecção de pessoas, bens e ambiente”, salientou ainda o líder da autarquia do Funchal que aguarda agora uma resposta das entidades em causa, de maneira a que possam ser feitas todas as diligências necessárias no sentido de enviar os bombeiros funchalenses para o Arquipélago vizinho, de forma a que esta situação se possa resolver o mais rapidamente possível.