Funchal, a primeira Diocese Global celebra 700 anos da Ordem de Cristo

O Grémio Literário da Madeira e a Camara Municipal do Funchal, com o apoio da Diocese do Funchal, propõem-se a celebrar os 700 anos da Ordem de Cristo em Portugal, e em particular na Madeira, com a realização de uma conferência que pretende destacar a acção determinante da Ordem de Cristo nos primeiros anos do desenvolvimento da Região.

A primeira grande rede imperial moderna foi criada sob domínio português e a sua construção foi acompanhada pela concomitante edificação das bases da Igreja Católica nos novos mundos descobertos através da acção dos missionários de várias ordens. A Ordem de Cristo ficou durante muitos anos com a tutela deste processo de edificação da Igreja nos novos territórios, tendo sido a Madeira erguida como primeira grande rampa de lançamento desta política expansionista. De tal modo, que em 1514 se edificou a primeira diocese com sucesso em território ultramarino sob domínio português: a Diocese do Funchal.

A Diocese do Funchal foi a maior diocese do mundo aquando da sua criação e durante algumas décadas, dependia da Ordem de Cristo e detinha jurisdição sobre todos os territórios descobertos e a descobrir, isto é, envolvia três continentes.

A efeméride será recordada com a realização de uma conferência, no próximo dia 18 de Outubro, pelas 19 horas, no Adro da Capela do Parque de Santa Catarina, e que terá como oradores o Professor Rui Carita, com o tema ‘A Ordem de Cristo e a estrutura económica e militar da Madeira’ e a Professora Cristina Trindade, que irá debruçar a sua intervenção sobre ‘D. Diogo Pinheiro e D. Frei Manuel Coutinho, membros da Ordem de Cristo e bispos do Funchal’.

A conferência é de entrada livre, mediante inscrição obrigatória, que poderá ser feita no website www.cm-funchal.pt.