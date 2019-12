Frente MarFunchal organiza primeiro mergulho do ano na Ponta Gorda

À semelhança dos anos anteriores, a Frente MarFunchal, em parceria com a Nature Meetings, proporciona a residentes e visitantes a experiência de dar as boas vindas ao novo ano com um mergulho nas águas do oceano Atlântico.

Desta feita, o evento terá lugar no Complexo Balnear da Ponta Gorda, entre as 10h e as 13 horas de quarta-feira, 1 de Janeiro de 2020.

A informação é avançada na página de Facebook da empresa municipal Frente MarFunchal, salientando que para participar, bastará adquirir a entrada no complexo pelo valor simbólico de 3 euros por pessoa, que inclui também uma sopa e a oferta de um gorro.

A Empresa adianta ainda que toda a receita reunida durante o Primeiro Mergulho do Ano reverterá novamente para a ACREDITAR - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro - Núcleo da Madeira.