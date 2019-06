Francisco Franco vence prémio nacional ‘Escola Amiga da Criança’

Tal como revela hoje o DIÁRIO, o Banco de Afectos da Escola Secundária de Francisco Franco venceu o prémio nacional ‘Escola Amiga da Criança’, no valor de cinco mil euros em livros Leya, numa iniciativa conjunta da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), da Leya educação e do psicólogo Eduardo Sá.

O projecto do Banco de Afectos da Francisco Franco destacou-se de entre os 3086 submetidos a concurso por parte das 695 escolas de todos os distritos do território nacional e insular que participaram na segunda edição desta iniciativa.

Esta iniciativa, que tem por objectivo “distinguir escolas que concebem e concretizam ideias extraordinárias, contribuindo para um desenvolvimento mais feliz da criança no espaço escolar”, pretende não só “estimular as comunidades educativas e a sociedade em geral a olharem de forma renovada e inspirada para aspectos fundamentais do desenvolvimento dos alunos”, como também “distinguir escolas onde as comunidades educativas se envolvem na concretização de projectos adicionais”

O projecto ‘Escola Amiga da Criança’ reconhece, partilha e estimula projectos educativos nas seguintes áreas: Alimentação, Saúde e Ambiente; Cidadania e/ou inclusão; Digital; Envolvimento família/sociedade; Espaços escolares; Segurança e Actividades extracurriculares e/ou interdisciplinares.

O Banco de Afectos, que no corrente ano lectivo congregou 240 voluntários, actuou junto das seguintes instituições parceiras: Banco Alimentar (recolha de alimentos); Cruz Vermelha (socorrismo e emergência; serviço na área social; intervenção psicossocial e acções de formação); SANAS Madeira (literacia de mar; circuito do recruta; Sanas júnior); Associação Centro da Mãe (cantinho das lãs e loja social); Associação Patinhas Felizes (oferta de mantas para caminhas; mimar animais domésticos; atividades em parceria com o projecto Podengo); Projecto Escolas – ‘Quem se importa?’ (empreendedorismo social); Associação de Dadores de Sangue (sensibilização e dádivas de sangue