Forças Armadas têm dois grandes desafios na Madeira

A gestão eficaz dos recursos humanos e equipamentos dos três ramos militares (Exército, Marinha e Força Aérea) e a cooperação com as autoridades e entidades regionais são os dois grandes desafios que se colocam presentemente ao Comando Operacional da Madeira. Quem o afirma é o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro, que esta manhã, na Praça do Município, participou na cerimónia comemorativa do 26.º aniversário do Comando Operacional da Madeira e do 183.º aniversário do Comando da Zona Militar da Madeira.

Segundo o oficial superior, na tal gestão eficaz dos recursos “tem-se revelado essencial a vincada e esclarecida acção” do comandante operacional e da Zona Militar da Madeira, major-general Carlos Perestrelo, com “uma cultura de trabalho conjunta envolvendo os três ramos, procurando através de actividades de treino operacional e de exercícios conjuntos gerar sinergias ao nível da operacionalidade, da prontidão e da interoperabilidade”.

Quanto ao outro grande desafio, de estabelecer “um quadro de estreita cooperação permanente e de natureza abrangente com as autoridades regionais e locais assim como com os diversos sectores da sociedade civil”, Silva Ribeiro verifica que há excelentes resultados, de que “é bom exemplo o relevante trabalho conjunto que permitiu a implementação com sucesso do inovador programa de divulgação das Forças Armadas junto dos jovens” madeirenses.

Na mesma cerimónia o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas anunciou a atribuição da medalha de São Jorge ao representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, que esteve presente no Largo do Município. Também presentes estiveream o presidente do parlamento regional, Tranquada Gomes, o secretário da Educação, Jorge Carvalho, e o presidente da Câmara do Funchal, Miguel Gouveia.