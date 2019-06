Foi hoje publicada a Portaria que estabelece os encargos orçamentais relativos aos honorários devidos à sociedade de revisores oficiais de contas ‘A. JACINTO & PEREIRA DA SILVA, SROC LDA., Fiscal Único do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira IP-RAM (IVBAM, IP-RAM), para os anos de 2019 a 2024, no valor global de € 47.049,00, ao qual será acrescido o IVA à taxa legal em vigor.