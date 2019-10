Festival de Francesinhas está de volta ao Funchal

A Praça Amarela recebe, esta quinta-feira, o Festival de Francesinhas. A partir das 12 horas começam a ser servidas as francesinhas à moda do Porto.

Recorde-se que, no ano passado, realizou-se a 1.ª edição do festival no Funchal, tendo sido sucesso, o que levou os promotores do evento a trazerem mais uma vez o que de melhor se faz na cidade invicta.

Depois de passagens por Nova Iorque, Bruxelas, Macau, Londres, Lisboa, Oeiras, Algarve e outras tantas cidades, Francisco Freixinho, promotor portuense que organiza festivais gastronómicos há mais de 20 anos, diz que a forma como são recebidos no Funchal “é incomparável com os restantes lugares”.

“Pessoas simpáticas, prontas a ajudar, sempre com o objectivo de nos fazerem sentir bem na terra delas”, disse sobre os madeirenses.

Francisco Freixinho acredita que, este ano, o festival irá superar o do ano passado, tanto ao nível de qualidade, como ao nível de vendas, revelando que foi decidido realizar o evento nesta data pelo facto de as pessoas preferirem uma francesinha “numa altura mais fria do ano”

Refira-se que o festival prolonga-se até ao dia 10 de Novembro.