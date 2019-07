Farmacovigilância feita a partir da Madeira

Já é oficial. O protocolo entre o Infarmed e o IASAÚDE para a criação da Unidade de Farmacovigilância da Madeira foi assinado, ao início desta tarde, no Salão Nobre do Governo.

Na prática, isso significa que, em vez do Infarmed receber e tratar as comunicações ligadas a efeitos adversos dos medicamentos na Madeira, esse trabalho passa a acontecer a nível regional, em colaboração com aquele instituto.

Na cerimónia de assinatura do protocolo estiveram o vice-presidente do Infarmed, António Faria Vaz, o presidente do IASAÚDE, Herberto Jesus, e o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

A assistir à pequena cerimónia estiveram representantes dos vários actores do sector da saúde, desde a parte assistencial, à do medicamento, passando pela administrativa.

A Unidade de Farmacovigilância da Madeira vai ser presidida pela médica Margarida Câmara.