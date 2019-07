Extracção selvagem na ribeira dos Socorridos

Bom dia ilustres leitoras e leitores. O tema que faz manchete no DIÁRIO deste domingo denuncia uma extracção selvagem nos Socorridos, tudo porque uma das maiores ribeiras da Madeira está a ser alvo de extracção clandestina de largas toneladas de material inerte do leito, sem qualquer controlo. O Governo nega exploração em pleno domínio público hídrico e promove uma vistoria que desculpabiliza a ausência de licença. O Grupo AFA não comenta.

Das ribeiras para o asfalto, o destaque vai para a Volta à Ilha - Rally Histórico, com particular evidência para os madeirenses que dominaram a prova. Hoje há prova espectáculo na Avenida do Mar.

Nesta edição saiba ainda que haverá um reforço de 750 milhões em apoios para a Madeira, sendo essa a grande bandeira da candidatura do PS-M para a Assembleia da República. Já as listas definitivas do PSD estarão prontas até ao início de Agosto.

‘Próximo ano lectivo animado por indicadores positivos’ e ‘SocioHabitaFunchal reduz valor das rendas em dívida’ são as restantes chamadas de primeira capa.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha um excelente domingo e boas leituras com o seu DIÁRIO.