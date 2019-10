Externato Adventista do Funchal celebrou o Pão-por-Deus

O Externato Adventista do Funchal comemorou, esta quarta-feira, o Dia do Pão-por-Deus. “Como este é um dia especial em que lembramos o quão importante é partilhar, o Externato ofereceu à Associação dos Pobres, um cabaz de alimentos não perecíveis, para a confecção das refeições que oferecem aos mais desfavorecidos. Este cabaz de 50 quilos, foi a colheita de todos os alunos e pais, para neste dia partilhar com os mais desfavorecidos”, pode ler-se na nota enviada à imprensa.

“Esta é mais uma actividade no sentido de ensinar os alunos compreenderem a necessidade de estarmos atentos às necessidades dos outros, compreendendo a importância da partilha, bondade... Também hoje o Externato Adventista uniu-se a esta causa, Dia Rosa - Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama”, escreve ainda o Externato Adventista do Funchal.