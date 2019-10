Evento literário ‘Oceanos’ arranca amanhã no Teatro Baltazar Dias

A Câmara Municipal do Funchal assinala esta terça-feira, 29 de Outubro, às 18 horas, a sessão de abertura do evento literário ‘Oceanos’, que decorre até 31 de Outubro no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A iniciativa está integrada nas comemorações oficiais do centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen.

O Presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião, altura em que será lançado no mercado a obra mais recente do madeirense José Viale Moutinho, denominada ‘Romanceiro de Terra Morta’.

Uma hora mais tarde, às 19h30, o Salão Nobre da Câmara Municipal acolhe o lançamento do livro de Luís Osório, ’30 Portugueses, 1 País’, neste caso, com a presença de Simone de Oliveira, figura incontornável do panorama artístico nacional, como convidada de honra. A Vereadora da Cultura na CMF, Madalena Nunes, estará presente na ocasião.