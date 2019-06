Esta segunda-feira, 3 de junho, em 5 números

11 troços

A PSP vai fiscalizar a velocidade dos veículos em 11 troços da ilha, durante o mês de Junho, no âmbito do programa ‘Quem me avisa...’.

100 mil euros

A 2.ª edição da Feira Tecnológica, no Colégio de Santa Teresinha, custou mais de 100 mil euros ao Governo Regional, disse o secretário regional da Educação.

82 mil euros

A campanha de sensibilização para motivar os jovens para a importância do turismo na RAM vai custar 82 mil euros à secretaria regional do Turismo e Cultura.

17 espaços

Terminou hoje, às 18 horas, o prazo para a entrega de candidaturas para atribuição de utilização de 17 espaços públicos para venda de fruta, entre 5 de Junho e 30 de Dezembro deste ano.

2 voos

A TAP cancelou dois voos entre Lisboa e Madeira, esta segunda-feira, alegando razões operacionais da companhia aérea.