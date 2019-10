Esta segunda-feira, 14 de Outubro, em 5 números

600 kg de lixo

A campanha da CMF ‘Lixo no chão, NÃO’ recolheu hoje 600 kg de lixo do chão da cidade, um total de 120 sacos

23 mil euros

É valor do primeiro prémio do último sorteio do Totobola, que contemplou um apostador madeirense e dois continentais. Cada um receberá cerca de 10 mil euros, devido às apostas múltiplas

37 mil turistas

Até final de Setembro de 2019 o porto do Funchal recebeu mais 37 mil turistas face aos mesmos meses de 2018

1,483 por litro

O Governo madeirense voltou a descer os preços dos combustíveis. A gasolina super sem chumbo IO 95 foi tabelada em € 1,483 por litro; o gasóleo rodoviário em € 1,266 por litro; e o gasóleo colorido e marcado em € 0,803 por litro

2 horas atrasado

O voo TP 1685 da TAP saiu esta manhã de Lisboa, com destino à Madeira, com duas horas de atraso