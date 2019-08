“Esperamos que as contas de Pedro Calado não sejam iguais à contabilidade criativa dos contratos SWAP”, atira Miguel Iglésias

O vice-presidente do Partido Socialista da Madeira, Miguel Iglésias, já reagiu às acusações de Pedro Calado e, através de uma nota enviada à redacção, o socialista retaliou o vice-presidente do Governo Regional afirmando que este “no seu habitual estilio de desinformação e engano às pessoas” tentou “menorizar as propostas do PS, no âmbito da estratégia orçamental” que propõe para a próxima legislatura, dando “a entender” que o PS-Madeira “só investirá 100 milhões de euros por ano na Região”.

“Obviamente, esse valor corresponde não ao valor total, mas ao acréscimo anual que queremos fazer do investimento público já existente, apostando em áreas prioritárias, nomeadamente a Saúde e Educação, na contratação de recursos humanos qualificados e bens e serviços públicos essenciais. Neste quadro orçamental, com aumento de 400 Milhões de euros (+2% do PIB por ano) no Orçamento da Região na legislatura, adiciona-se igualmente o investimento público planeado na construção do novo Hospital Central da Madeira, orçado em cerca de 340 milhões de euros, projecto que se mantém como de maior prioridade regional”, explicou Miguel Iglésias, salientando que “esta estratégia orçamental traduz-se numa opção clara por mais rápido crescimento económico gerador de desenvolvimento social e económico”.

Como tal, essa alavanca far-se-á, segundo o socialista, através de duas formas, primeiro com o “aumento do investimento público na Região Autónoma da Madeira: novas infra-estruturas, em diversas áreas, nomeadamente hospital, centros de saúde, escolas e habitação social; mais investimento em Recursos Humanos qualificados e aumento da despesa com bens e serviços intermédios visando a melhoria dos serviços públicos”, e depois por via da “dinamização de políticas de atracção de investimento privado (para gerar mais receitas fiscais e empregos) em sectores estratégicos (turismo, mar, novas tecnologias), para acelerar o crescimento do PIB Regional numa trajectória sustentável”.

“Ao promover o emprego e o crescimento económico, o objectivo fundamental é o aumento sustentado dos rendimentos dos madeirenses e porto-santenses, bem como da sua qualidade de vida. Este reforço do investimento nos recursos humanos, nas infra-estruturas e na qualidade dos serviços públicos é possível fazer, como se demonstrará, sem prescindir de um controlo rigoroso das contas públicas e do esforço continuado da redução da dívida da Região”, sustentou.

Ainda segundo Miguel Iglésias, o PS-Madeira “tem um programa sério, honesto, e que visa uma mudança profunda nas opções políticas na Madeira e Porto Santo, visando maior prosperidade económica e o aumento dos rendimentos da população”.

“Esperamos que as contas que Pedro Calado faz no Governo Regional não sejam iguais à contabilidade criativa dos contratos SWAP que fez no Funchal, para prejuízo dos seus cidadãos”, atirou ainda Miguel Iglésias.