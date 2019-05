Espaço Infoart recebe conferência ‘Uma floresta segura, depende de todos nós!’

O espaço Infoart (Avenida Arriaga) recebe, no dia 29 de Maio, pelas 12 horas, uma conferência de imprensa para apresentação da campanha de prevenção dos incêndios florestais 2019 ‘Uma floresta segura, depende de todos nós!’.

A campanha terá como público-alvo a população em geral, uma vez que os comportamentos humanos, muitas das vezes por desconhecimento, são a principal causa de incêndio florestal.

O objectivo da campanha é, assim, informar e alertar todos os cidadãos para que assumam e pratiquem comportamentos que evitem o aparecimento de incêndios e/ou diminuam a sua gravidade, juntando-se aos esforços que o Governo Regional tem desenvolvido nesta área.

A campanha decorrerá entre o início de Junho e o fim de Outubro.

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, juntamente com o presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, estarão presentes na iniciativa.