Escola Jaime Moniz recebe XXVII Encontro Regional do Ensino Básico Recorrente

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, sexta-feira (14 de Junho), pelas 12 horas, no XXVII Encontro Regional do Ensino Básico Recorrente, que terá lugar na Escola Secundária de Jaime Moniz.

Esta iniciativa, promovida pela Secretaria Regional de Educação, através da Direcção de Serviços de Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico e Ensino Secundário, unidade orgânica da Direcção Regional de Educação, terá início às 10 horas e contará com a actuação dos alunos deste nível de ensino, estando a entrega de certificados – 20 das Ortografíadas, 20 do Matematicando e 22 certificações – prevista para as 12h15.

Os cursos do 1.º Ciclo do Ensino Básico Recorrente (EBR) têm sido fundamentais para que adultos de todas as idades adquiram competências básicas de leitura, escrita e cálculo. Esta oferta educativa tem possibilitado, por um lado, a iniciação da alfabetização de alguns discentes adultos e, por outro, tem garantido o aperfeiçoamento das competências de literacia e numeracia.

Apraz referir que os 42 cursos do 1.º Ciclo do EBR são leccionados em 23 escolas, num total de 463 alunos, e em 10 Instituições de Solidariedade Social, Casas do Povo, Casas de Saúde e Centros Comunitários, perfazendo um total de 325 discentes, nos diversos concelhos da Região Autónoma da Madeira. Os discentes destes cursos são essencialmente adultos que não frequentaram a escolaridade obrigatória ou a abandonaram precocemente e encontram nos cursos do ensino recorrente uma segunda oportunidade de educação e certificação. Outros há, ainda, com o 1.º Ciclo do Ensino Básico, que frequentam estes cursos com o propósito de actualizarem as competências adquiridas.

Este encontro tem como objectivo assinalar o final de mais um ano lectivo e proporcionar um momento de confraternização entre alunos e professores.