Escola Gonçalves Zarco apresentou na Polónia a promoção de estudos de conteúdos regionais

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal, esteve na Polónia, no âmbito do programa Erasmus +, mais concretamente do projeto LORESU, que tem por objectivo principal a promoção e divulgação nas escolas do estudo de conteúdos regionais e locais.

Desta forma, o grupo composto por três professores e quatro alunos, partilharam em Wodzislaw Slaski experiências de âmbito local e regional. Nesta deslocação foram desenvolvidas na escola anfitriã diversas actividades em que cada país participante (Croácia, Portugal, Espanha, Polónia e Itália) mostrou de que forma as suas escolas e sistemas educativos promovem e estudam os conteúdos regionais nos seus sistemas educativos.

Cada escola participante tinha como missão apresentar um pequeno filme onde os conteúdos regionais sobressaíssem. As alunas da EBS Gonçalves Zarco, elaboraram um pequeno documentário sobre a música regional, nomeadamente sobre os instrumentos tradicionais madeirenses e destacou ainda o trabalho realizado pelo grupo Xarabanda, na recolha, preservação e divulgação da cultura e identidade regional. Dos cinco filmes apresentados o que representou a nossa ilha obteve o primeiro lugar.

Os alunos tiveram ainda a possibilidade de visitar locais emblemáticos da região da Silésia e da história europeia e universal, como foi o caso do Memorial e Museu de Auschwitz-Bikernau, antigo campo de concentração nazi na Polónia; além de algum património cultural e natural das cidades de Cracóvia e Katowice.

Professores, alunos e restante comunidade educativa destacam a importância destas experiências na vida dos alunos, com especial destaque para o reforço e consciencialização da participação cívica e da cidadania europeia.