Escola Francisco Franco premiada na Feira Tecnológica

A Escola Secundária de Francisco Franco ficou em primeiro lugar na categoria de ensino secundário, na Feira Tecnológica do Gabinete de Modernização de Tecnologias Educativas que juntou 46 projectos no Colégio de Santa Teresinha.

Foram cinco projectos apresentados a concurso pela escola na Feira Tecnológica, cujo objectivo era apresentar e divulgar projectos de turma integrando prácticas inovadoras em contexto de sala de aula que desenvolvam aprendizagens interdisciplinares.

Sob orientação da professora Carol Aguiar, os alunos de 12.º ano da turma 11, levaram ao evento os projectos Ludo (Realidade aumentada com impressão 3 D das peças do jogo); Tutodrez (jogo de xadrez com tutorial em realidade aumentada, impressão em 3 D das peças do jogo e vídeo de apresentação); Modelação da escola em 3D (Google Sketchup) e Biotek (apresentação dos componentes de uma célula utilizando realidade aumentada e impressão 3 D).

Já os alunos da turma 10 do 12.º ano apresentaram a APP Realidade Aumentada ‘Physics for Good’ (que auxilia os alunos da disciplina de Física do 12º ano, na visualização e compreensão de diversas experiências) supervisionados pelo professor Jorge Capela.

Os estudantes do curso profissional de Gestão de Equipamentos Informáticos do 11.º e do 12.º anos, orientados pelos docentes Nélio Ramos, Rafael Freitas e Carlos Lobo, mostraram no certame o ‘Braço Robótico’ e a ‘Máquina de Sumos’.

Os sites das Provas de Aptidão Profissional dos alunos do curso profissional de Multimédia, que teve a supervisão de Nélio Ramos, foram o quinto projecto apresentado.

O projecto de Robótica da Francisco Franco também participou na Feira como convidado