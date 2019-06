Escola dos Ilhéus vence prémio literário

A turma do 3.º B da Escola dos Ilhéus, no Funchal, “teve a honra de ser contemplada” com o Mérito de Publicação, na III Edição do Concurso Nacional de Contos de Filosofia para Crianças, pela qualidade do conto apresentado.

O conto tem como título ‘Juntos somos mais fortes’ e foi publicado na edição do livro deste ano pela Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática (APEFP), sob a coordenação de Eugénio Oliveira, sendo que o trabalho foi orientado pelas professoras Margarita Câmara e Carmen Sousa.

Esta obra foi desenvolvida na sequência da actividade formativa frequentada pelas docentes: ‘Pensar com Atenção Plena’, que procurou incentivar nos alunos atitudes e valores relacionados com o respeito pelo outro, a cooperação, a igualdade de oportunidades, entre outros, num espaço de discussão, descoberta e partilha de ideias conscientes e criativas.