Escola Básica do 1.º Ciclo do Santo da Serra dotada com “óptimas condições de funcionamento”

O presidente do Governo regional visitou, esta manhã, a esta Escola Básica do Primeiro Ciclo do Santo da Serra que foi objecto de uma requalificação importante em termos de pintura, arranjo do telhado e coberturas, dotando este estabelecimento de ensino com “óptimas condições de funcionamento”.

Miguel Albuquerque perspectiva agora o arranjo do pavilhão desportivo que é utilizado não só pela escola, mas também para as actividades lúdico-culturais e desportivas da freguesia, sendo esta uma obra que “será feita no quadro do programa de governo que será apresentado” em breve, esperando arrancar com as obras já no próximo ano, por ser um espaço que funciona para toda a freguesia.

O governante frisou ainda outras obras em curso na freguesia do santo da Serra, como a nova sidraria que abrirá em breve, sendo uma “infraestrutura importante para esta freguesia”.