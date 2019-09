Engenheiros Técnicos reúnem-se amanhã em Coimbra

Amanhã, 7 de setembro, realiza-se no Convento de São Francisco, em Coimbra, no âmbito do ‘Dia Nacional do Engenheiro Técnico’, um encontro de delegados concelhios de todo o País, reunindo cerca de 400 participantes.

Da Madeira irão intervir o Eng. Tec. Roberto Melim (Porto Santo) e o Eng. Tec. Duarte Caldeira (Madeira), onde terão oportunidade de expor o que de positivo e negativo se tem feito a nível concelhio na Região Autónoma.

José Francisco Costa Gil, presidente do Conselho Directivo da Secção da Madeira da OET, lidera a delegação madeirense em Coimbra.

Do programa do evento que assinala 20 anos sobre a criação da associação de direito público (Decreto-Lei 349/99, de 2 de setembro) que deu origem à OET, e no ano em que se celebram os 45 anos da atribuição do título de Engenheiro Técnico (Decreto-Lei 830/74, de 31 de dezembro), a classe profissional dos Engenheiros Técnicos realiza o encontro nacional com vários objectivos.

A primeira será a apresentação pública do Livro “Os Engenheiros Técnicos - 1852-2019” no qual se faz uma resenha histórica dos 20 anos de associação de direito público e dos 45 anos sobre a recuperação do título de Engenheiro Técnico.

O encontro nacional dos Delegados Regionais e Concelhios, no qual “se vinca a necessidade premente da participação activa dos Engenheiros Técnicos nos locais onde vivem ou trabalham, no cumprimento do nosso dever de contribuir para o bem-estar das populações que vivem nos locais onde actuamos”, frisa a organização.

“É fundamental que, em cada concelho, os Engenheiros Técnicos possam proporcionar aos decisores um contributo desinteressado sobre os aspectos mais relevantes do ponto de vista local ou regional, nomeadamente no que se refere à melhoria das vias de comunicação, diagnóstico do estado do edificado, das condições ambientais e de salubridade, de risco, do lazer, etc. e que possam apresentar propostas para a resolução de problemas ou de melhoria contínua”, auguram. “Ou seja, não adianta dizer o que está mal, temos que ser capazes de apresentar propostas concretas para a resolução dos problemas. É por isso que somos, com orgulho, Engenheiros Técnicos”.

Por fim, será feita uma homenagem aos engenheiros técnicos com mais de 45 anos de exercício da profissão, inicialmente realizado desde 1999 através da ANET e, a partir de 2011, pela OET.

Na Secção da Madeira da OET estão inscritos 241 membros de um total de 16.858 engenheiros técnicos.