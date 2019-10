Engenheiro com maior experiência no privado assume Secretaria de Equipamentos e Infraestruturas

João Pedro Castro Fino, de 40 anos, um engenheiro civil com a maior parte do seu percurso profissional feito na empresa de construção Edimade, é o novo secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas. Casado e com dois filhos, só nos últimos dois anos este profissional esteve ligado ao sector público, assumindo designadamente o cargo de vogal do conselho de administração da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira. Antes, entre 2002 e 2017 trabalhou na referida empresa de construção. É filho do antigo director-adjunto do Jornal da Madeira Rui Nogueira Fino. Eis um resumo do seu percurso académico e profissional.

Formação académica:

- Licenciatura em Engenheiro Civil, I.S.T. (Instituto Superior Técnico), 2002;

- Pós-graduação do curso de Mestrado em Construção de Edifícios, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, setembro de 2005;

- Pós-Graduação em Gestão Empresarial/Executive Master in Business Management, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, setembro de 2010;

Formação complementar:

- Julho 2002: Seminário sobre “Grandes obras Geotécnicas” - Instituto Superior Técnico;

- Maio 2005: Curso “Sensibilização para a Qualidade” - Q.NET Consultoria em Qualidade e Informação Ldª.

- Janeiro 2007: Curso “Gestão de Empreitada e o tratamento da Revisão de Preços”, Instituto técnico para a Indústria da Construção;

- Abril 2008: Curso de Formação profissional da Microsoft Project, Associação Regional para o Desenvolvimento das tecnologias de informação na Madeira;

- Dezembro 2009: Curso “Módulo de Análise RCCTE para Perito Qualificado”, Escola Superior de Tecnologia de Setúbal do Instituto Politécnico de Setúbal;

- Outubro 2009: Curso “Revisão de Preços - As regras, a gestão e Cálculo Automático”, AECOPS - Associação de Empresas de Construção Civil Obras Públicas e Serviços;

- Setembro 2011: Curso “Formação Pedagógica Inicial de Formadores”, Espaço Diálogo;

Percurso profissional:

- 2002-2017, quadro técnico da empresa Edimade, Edificadora da Madeira S.A, a desempenhar funções de direção, coordenação e gestão de diversas Obras Públicas e Privadas, desenvolvendo todas as atividades inerentes ao cargo, nomeadamente, gestão, planeamento, orçamentação e coordenação de projetos;

- De setembro 2017 até Outubro de 2019 - Vogal do Conselho de Administração da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM.