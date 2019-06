O Encontro Regional do Associativismo Juvenil e Estudantil arranca esta sexta-feira, 14 de Junho, pelas 18 horas, com a assinatura de 14 contratos programa com as organizações de juventude regionais. O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente nesta cerimónia, que decorre o Salão Nobre do Governo Regional e que vai conceder 72.503,04 euros a estas associações.

O Encontro Regional do Associativismo Juvenil e Estudantil - AJE é uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Juventude e Desporto, e vai prolongar-se com uma abordagem ao Plano Regional de Apoio ao Associativismo Jovem, prosseguindo no sábado, entre as 9h30 e as 17h30, no Colégio dos Jesuítas.

Nesta “reunião magna do associativismo juvenil e estudantil” vão participar 90 dirigentes associativos, que darão a conhecer a sua acção junto das entidades nacionais e regionais com a tutela na área da Juventude. No total, estarão representadas cerca de 30 associações da Madeira. “Integram também este evento diversas entidades com actuação transversal na área de juventude, como associações culturais e IPSS´s, que acrescentam valor às linhas orientadoras no que às iniciativas para a juventude diz respeito”, avança a SRE.

Quanto ao programa de sábado, será preenchido por diversos workshops e formações sobre os mecanismos de intervenção na área da juventude actualmente existentes, com a colaboração da Agência Nacional Erasmus + Juventude em Acção e de formadores internacionais.

O Encontro Regional pretende igualmente capacitar os dirigentes associativos em temáticas como a Inovação Social – Metodologias e Desafios, Mobilidade Juvenil – O Potencial do Trabalho em Rede e Projetos Europeus – Corpo Europeu de Solidariedade.