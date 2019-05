Encontro de Bandas Filarmónicas decorre sem protecção do sol escaldante na Ribeira Brava

Está a decorrer na Ribeira Brava, durante o dia de hoje, o XXXVI Encontro Regional de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira. No entanto, o evento tem merecido algumas críticas, uma vez que o local escolhido não possui sombra, obrigando os participantes e o público a assistir ao evento sob um sol abrasador.

Neste momento, numa escala de 1 a 11, a Madeira encontra-se com o Índice de Ultravioleta de grau 10, o que significa que é muito elevado. Segundo o IPMA, recomenda-se o uso de óculos de Sol com filtro UV, bem como de chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e que seja evitada a exposição das crianças ao Sol.

Este evento é organizado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava e a Associação de Bandas Filarmónicas da RAM, contando com a participação de bandas de toda a Região.