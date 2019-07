Embaixadora do Reino dos Países Baixos reuniu-se hoje com Miguel Silva Gouveia

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal recebeu esta manhã, nos Paços do Concelho, a Embaixadora do Reino dos Países Baixos em Portugal, Nienke Trooster, que se encontra em visita oficial à Região.

No encontro de apresentação de cumprimentos, Miguel Silva Gouveia e a diplomata relembraram a frutífera relação institucional, comercial e económica entre Holanda e Portugal, que conta já com mais de 350 anos, e debateram temas que marcam a actualidade de ambas as nações. Entre os vários assuntos abordados, destaque para as energias renováveis, finanças, ambiente e turismo.

Relativamente ao sector turístico, a Holanda é actualmente um dos mercados de referência para Portugal, com Amsterdão e Eindhoven a representarem as principais fontes de turistas. Segundo o Turismo de Portugal, a Ilha da Madeira é o terceiro destino português de eleição dos turistas holandeses, e a Holanda o quarto destino de preferência dos madeirenses, estatísticas que comprovam a atractividade de ambos os destinos, bem como perspectivas de uma cooperação mais próxima.