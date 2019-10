Elogiada obra no auditório

Presidente do Governo Regional presente no 30º aniversário da Escola dos Louros

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esteve presente hoje, nas comemorações do 30º aniversário da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos dos Louros, no Funchal.

Para além do programa de comemorações, que incluiu a entrega de certificados aos alunos que se distinguiram a nível académico no ano lectivo transacto, o líder do executivo teve oportunidade de visitar o estabelecimento de ensino, com destaque, entre outros espaços, para o novo auditório, um investimento do Governo Regional elogiado pela Presidente do Conselho Executivo, Gilberta de Sousa Camacho.