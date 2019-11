Edna Gonçalves pede ajuda para conseguir realizar operação ao joelho, no Porto

Em 2016, Edna Gonçalves lesionou-se no joelho quando estava a praticar andebol. Desde então, a sua vida mudou. Mesmo depois de ter sido submetida a quatro cirurgias, ficou com dificuldades de mobilidade e as dores são constantes.

A jovem necessita de fazer uma nova operação, no Porto, que custa 5 mil euros, mas os pais não têm condições financeiras. Por isso, está a organizar um jantar solidário, que se realiza no próximo dia 16 de Novembro, na Escola da Levada. O jantar tem o custo de 10 euros, sendo que a totalidade do valor será revertido a seu favor.

Os interessados em adquirir o bilhete para o jantar podem fazê-lo junto de Edna Gonçalves através do número 963805845 ou através do seu pai Miguel Gonçalves mediante o número 963803587. Só será cobrado bilhete a maiores de 12 anos.