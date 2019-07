Edilidade porto-santense corta palmeiras por “uma questão preventiva”

A Câmara Municipal do Porto Santo começou hoje a realizar o corte de algumas palmeiras, no centro da cidade, mais precisamente no Largo do Pelourinho.

Segundo o vice-presidente da autarquia, Pedro Freitas, disse que se realiza por uma “questão preventiva e porque estas palmeiras já têm uma certa idade mostram um desgaste”.

No entanto a edilidade não vai deixa a ‘nu’ o Largo das Palmeiras, porque “já temos um projecto em andamento que é para replantar novas palmeiras do Porto Santo no mesmo local e ficará idêntico ao que era inicialmente”.

“Vamos retirar quatro e vamos repor o número que existia anteriormente”, frisou.

Nesta terça-feira a edilidade já começou pela manhã a fazer os referidos cortes e em princípio amanhã (quarta-feira) os restantes cortes ficarão concluídos. Depois serão brevemente replantadas outras palmeiras da ‘ilha dourada’.