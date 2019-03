Edifício do Governo na Rua do Seminário foi ‘selado’ pela CMF

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) mandou selar e interditar o passeio em frente a um edifício na Rua do Seminário por perigo de queda de materiais. A degradação do edifício, pertença do Governo Regional, é evidente e o proprietário vai ser notificado pela autarquia.

Segundo informação recolhida junto dos serviços da Presidência da CMF, o edifício (mesmo em frente ao supermercado Continente) foi selado ontem pelos serviços camarários, na sequência de uma queixa apresentada por um munícipe, de que estariam a cair para a via pública materiais da varanda.

Seguindo os trâmites legais, a Fiscalização Municipal deslocou-se, então, ao local e confirmou que a fachada do edifício constitui, neste momento, perigo no que respeita à queda de elementos para a via pública, pelo que o passeio à frente da fachada foi imediatamente encerrado.

Garante ainda que o proprietário do prédio devoluto em causa é o Governo Regional, que será ainda hoje notificado da necessidade de fazer obras urgentes de consolidação da fachada. A zona continuará selada até à intervenção do proprietário. A situação, a manter-se assim, não impede a circulação apeada e automóvel, mas fica o alerta aos cidadãos.