Edgar Silva propõe abaixo assinado em defesa da feira do Santo da Serra

Edgar Silva, dirigente da CDU, levou aos feirantes do Santo da Serra uma proposta de abaixo assinado para que “a feira do Santo não termine e possa continuar em todas as suas valências”. Sobre o “ grande arraial” que é a Feira do Santo funcionar juntamente com o Mercado Agrícola - do outro lado da estrada - alertou que “uma não vive sem a outra” razão para reforçar o apelo que “esta festa como feira não pode parar”.

A recolha de assinaturas vai decorrer até quarta feira de manhã, estando a agendada a sua entrega na Câmara Municipal de Santa Cruz pelas 10h30.

Alertou os presentes, visitantes e feirantes, que “todas as assinaturas são fundamentais para defender os direitos dos feirantes e da Feira”.

No abaixo assinado é exigido à Câmara Municipal de Santa Cruz que concretize o investimento público necessário à criação de um “moderno parque para feiras no Santo da Serra, cuja atractividade favoreça ainda mais a economia local e engrandeça a actual feira popular, em todas as suas valências”, garantindo aos feirantes “adequadas condições”, respeitando os “direitos adquiridos” pelos feirantes que há muitos anos desenvolvem a sua actividade nesta feira popular.