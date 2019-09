“É fundamental haver planos e programas de formação fiscal”

A promotora do projecto de cidadania e literacia financeira, que tem no livro didáctico ‘Joaninha e os impostos’ salientou que é fundamental que sejam criados programas e planos nesse sentido e que cheguem aos mais jovens.

Clotilde Celorico Palma, docente universitária, deu conta da sua experiência em Portugal e vários países como Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, salientou que no país onde se paga mais impostos, a Dinamarca, é onde as pessoas são mais felizes, o que desmistifica a ideia que pagar impostos é algo penoso ou que desagrada. As pessoas têm de perceber porque pagam impostos, lembrou, e têm de sentir que o seu dinheiro está a ser bem empregue.

O projecto de cidadania e educação fiscal, lançado em 2015, chega agora à Madeira com o livro adaptado, em que a personagem é uma menina vestida de viloa, que contracena com o seu cão.