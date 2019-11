“Duas gerações construíram uma Região que os mais jovens devem continuar a construir no PSD-Madeira”

Em mais um encontro com os Militantes, desta feita em Machico, Miguel Albuquerque sublinhou a necessidade do PSD-Madeira adaptar-se aos novos tempos e atrair as novas gerações, como forma de garantir a manutenção “de um Partido que é vencedor ha 43 anos e que ainda tem muito a fazer pela Madeira, pelo menos, durante mais 4”. Um Partido que, segundo vincou, “ajudou a construir a Madeira moderna que hoje conhecemos em duas gerações, competindo, agora, à terceira geração, aos nossos jovens, dar continuidade a esse projecto”, disse.

Uma passagem de testemunho que o líder dos social-democratas assume como prioritária nesta nova fase e após as três vitórias eleitorais alcançadas, vitórias que foram lembradas na sua intervenção, como forma de reconhecimento público a todos os Militantes e a todas as estruturas do PSD/M que contribuíram, activamente, para estes resultados.

“Este trabalho deve, agora, ser continuado e reforçado, rumo às autárquicas, até para garantirmos que todo o esforço levado a cabo ganhe maior consistência a médio prazo e quando enfrentarmos os novos desafios eleitorais”, salientou o Líder dos social-democratas, assumindo o seu objectivo de ganhar as eleições Autárquicas, em 2021.

Lembrando as conquistas alcançadas este ano - não só do ponto de vista eleitoral, mas, também, do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida dos madeirenses - o líder dos social-democratas garantiu, mais uma vez, que todos os compromissos que foram assumidos aquando da campanha eleitoral serão para cumprir na presente legislatura, neste dia em que foi também aprovado o Programa de Governo.

Refira-se que este foi o sexto encontro realizado, depois da Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Santa Cruz, Ponta do Sol e Calheta, numa ronda que irá envolver todos os concelhos da Região.