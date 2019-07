DRC investe na gestão de organizações e projectos culturais

Começou ontem no Funchal no Centro de Estudos de História do Atlântico uma nova edição do Curso de Gestão de Organizações e Projectos Culturais, promovido pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura através da Direcção Regional de Cultura. A iniciativa decorre ao longo de oito dias, até ao próximo dia 18, e conta com 25 formandos.

Vítor Martelo é o formador responsável por esta nova sessão de 56 horas, a decorrer nos dias úteis em horário laboral e destinado a agentes culturais e outros profissionais da Cultura, nomeadamente artistas e criadores, entre muitos outros directa e indirectamente ligados a esta área. Aborda a Cultura e diversidade cultural; políticas culturais; economia social e economia da cultura; o sector cultural e criativo; os diferentes tipos de organizações culturais; estruturas e modelos organizacionais; planeamento e gestão estratégica; pensamento estratégico; análise e diagnóstico estratégicos; ferramentas de análise; entidades sociais interessadas; missão; visão e valores organizacionais; metodologias de planeamento; ‘balanced scorecard’; modelos lógicos; criatividade e inovação; técnicas e ferramentas para identificação de problemas; geração de ideias e soluções; definição de objectivos e estratégias; avaliação; indicadores e metas; cultura e clima organizacionais; elaboração e gestão de projectos; especificidades dos projectos culturais; ciclo de vida dos projectos; planeamento; desenvolvimento e implementação de projectos; monitorização e avaliação de projectos; comunicação cultural; gestão das pessoas; gestão de equipas em trabalho de projecto; liderança e motivação; mediação e resolução de conflitos; financiamento de organizações e projectos; mecenato; patrocínios e crowdfunding; dossiê de apoios e patrocínios; e estudo de casos.

Vítor Martelo esteve na Madeira a dar outros cursos. Licenciado em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho pelo ISLA – Instituto Superior de Línguas e Administração e pós-graduado em Gestão do Sector Público Administrativo pela Universidade de Évora, é director e formador da Suggestus e consultor nas áreas do planeamento e gestão estratégica; do desenvolvimento organizacional; da gestão, programação e produção cultural; da gestão e financiamento de projectos culturais e sociais; da produção de eventos, entre outras.

Além desta formação estão previstos já outros cursos ao longo deste ano. As pessoas interessadas devem contactar a DRC.