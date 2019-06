Diversas propostas artísticas ao longo da próxima semana na UMa

Durante a próxima semana, de 17 a 21 de Junho, a Universidade da Madeira (UMa) vai ser palco de um conjunto diversificado de actividades artísticas.

Assim, no dia 17 de junho, pelas 17h30, será inaugurada a exposição intitulada ‘#not an influencer ah ah cool’.

Os trabalhos apresentados nesta exposição foram elaborados nas unidades curriculares de Projecto em Artes Visuais 2 e Projecto em Desenho, sob a coordenação de Duarte Encarnação, João Gonçalves e Vítor Magalhães, e são o resultado de um olhar atento dos estudantes finalistas do curso de Artes Visuais sobre o desafio que se coloca hoje à arte de reorientar a experiência de viver no sentido da sensibilidade e do pensamento livre, e representam uma pequena constelação de ensaios sobre novas possibilidades.

A exposição vai estar patente ao público no piso -1 do Campus da Penteada, até ao dia 5 Julho.

Por sua vez, nos dias 18 de 19 de Junho, terá lugar no Auditório da Reitoria, ao Colégio dos Jesuítas, a IV Mostra de Vídeo de Artes Visuais.

Os trabalhos exibidos nesta mostra foram realizados pelos estudantes dos cursos de Artes Visuais e de Comunicação, Cultura e Organizações, nas unidades curriculares de Laboratório de Artes Visuais IV, Laboratório Digitais e Processamento de Imagem, Fotografia e Vídeo Digitais, sob a coordenação de Pau Pascual.

Nesta edição da mostra, colaboram a Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa e a Universitat Politècnica de València (Espanha).