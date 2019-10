“Para o Partido Socialista mais importante do que discutirem cargos e pessoas será, efectivamente, discutir o programa de governo que este novo governo regional apresentará à Região”, sublinha João Pedro Veiria, secretário-geral do PS Madeira.

O responsável aponta ainda que “não podemos deixar de observar que durante as últimas semanas discutiram-se mais lugares e pessoas do que propostas para o futuro da Região”.

“E que desta composição governativa resultam já dois factores que são caricatos. Por um lado, temos um regresso de alguém para uma pasta que, aparentemente, era incompetente para liderar no governo anterior, mas que volta a ter competências para liderar nesta nova composição governativa, e temos também a indicação de que os transportes serão divididos por várias tutelas, o que nos parece dificultar a gestão governativa de pastas que deveriam merecer integração naquelas que venham a ser as propostas apresentadas por todos os madeirenses e porto-santenses”, acrescentou.

O secretário-geral do PS disse ainda que no partido “aguardaremos com expectativa aquelas que forem as ideias, as soluções apresentadas para os problemas dos madeirenses nesse programa de governo, onde terão de ser apresentadas e votadas na Assembleia Legislativa da Madeira”

O PS certamente se pronunciará sobre as soluções ou falta delas que vierem a ser apresentadas para o futuro da Região”, concluiu.