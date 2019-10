DGS certifica Serviços de Pediatria e de Cirurgia Pediátrica do SESARAM

Recentemente acreditados pela Direcção Geral de Saúde (DGS) no âmbito do processo de qualidade desencadeado pelo SESARAM, os Serviços de Pediatria e de Cirurgia Pediátrica receberam, esta quarta-feira, a visita do Presidente do Governo Regional: “Esses serviços são muito importantes para a Região e para os cuidados que prestamos às nossas crianças”. Para Miguel Albuquerque a certificação dada pela DGS “deve-se ao trabalho dos médicos, dos enfermeiros, dos funcionários deste serviço, pelo empenho e determinação. Está certificado para a opinião pública, utentes. É um atestado da competência e da fiabilidade dos serviços”.

Com estas certificações o “grau de exigência da prestação de serviços” aumenta. Miguel Albuquerque lembrou ainda que o serviço de pediatria do hospital realiza por ano, em média, 16 mil consultas e 430 cirurgias, Isto, além da ala de oncologia pediátrica.

Até agora, lembrou o secretário regional da Saúde que acompanhou a visita, já foram acreditados 15 serviços na Região. Outros quatro estão, actualmente, em processo de acreditação: urologia, nefrologia e os dos Centros de Saúde de Câmara de Lobos e do Porto Santo, processo que deverá estar concluído em 2020.

Já a enfermeira-chefe Fernanda Abreu, explicou que a certificação de qualidade dos serviços de pediatria e de cirurgia pediátrica, também engloba o de oncologia pediátrica, o da urgência pediátrica e o da consulta externa de pediatria. O caminho para chegar à acreditação demorou cerca de dois anos: “Ao termos que responder a todos os critérios que são considerados importantes e fundamentais, traçados pela DGS - que nos deu posteriormente esta acreditação - fomos obrigados a reflectir sobre a nossa prática. A ver normas nacionais e internacionais, a ter de melhorar os nossos documentos e, ao fazermos isso, tivemos de reflectir sobre a nossa prática e em conjunto: as várias enfermeiras-chefes, os vários responsáveis pelos serviços”. Para que esse esforço “chegue, depois, na mão de cada profissional do serviço ao doente”. Com isto, “a qualidade obrigatoriamente melhora”.

Em 2020 a DGS desencadeia uma reavaliação dos serviços para garantir que a qualidade se mantém. Para tal, realizará entrevistas a utentes e profissionais nestes serviços hospitalares, para confirmar que o plano traçado ainda estará em prática.

Sobre o organigrama do SESARAM, Miguel Albuquerque afirmou que “está tudo a correr bem” e que este “obedecerá ao que foi determinado politicamente pelos eleitos democraticamente, em função daquilo que entendemos ser a melhor prestação do Serviço de Saúde na Madeira”. O Presidente do Governo Regional declarou que não conhece descontentamentos sobre a nova orgânica, mas reconhece que “há sempre discordâncias pessoais”. Concluiu Albuquerque: “Vivemos numa sociedade democrática e se temos de tomar decisões, vamos tomá-las independentemente de haver descontentamentos pessoais. É Impossível governar em consenso. Isso foi no tempo da ditadura. Era o tempo do princípio corporativo: toda a gente pensava da mesma maneira nem que fosse à força”.