Descida da temperatura acompanhada por nuvens a Norte e vento que pode chegar aos 70km/h

Céu geralmente muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes Sudoeste da ilha da Madeira, aguaceiros fracos e pouco frequentes, nas vertentes Norte e nas zonas montanhosas, vento moderado de Nordeste, soprando moderado a forte nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira e nas zonas montanhosas, por vezes com rajadas até 60/70km/h e pequena descida da temperatura máxima são as previsões para esta terça-feira para o Arquipélago. No Funchal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera antevê um dia de céu geralmente pouco nublado e de vento fraco, embora também com uma pequena descida da temperatura máxima.

No Funchal a máxima será de 26ºC, de 25ºC no Porto Santo. O Lugar de Baixo terá máxima de 27ºC, Câmara de Lobos de 26ºC, 25ºC Santa Cruz e São Vicente, 24ºC Machico e Caniçal, Porto Moniz, Santana e Ponta do Pargo.

Hoje grande parte do concelho de santa Cruz está com risco máximo de incêndio e do concelho do Funchal e Machico, assim como a ilha do Porto Santo com risco muito elevado. As duas ilhas estão com risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta, a Madeira com um nível 9, o Porto Santo com nível 8, numa escala de 1 a 11+.

A temperatura no mar não desceu, mantém-se entre os 21/23ºC, hoje com ondas de Norte com 2 a 3 metros, passando a ondas de Nordeste, na costa Norte; e com ondas de Sueste com 1 metro na costa Sul.