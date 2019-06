Denúncia de posto de alta tensão interrompe visita presidencial ao Centro de Saúde da Nazaré

Um morador na Nazaré interpelou, na manhã desta quinta-feira, o presidente do Governo Regional com uma reclamação dos condóminos por causa da instalação de caixa de electricidade que serve as obras do Centro de Saúde da Nazaré ‘colada’ ao conjunto habitacional.

Miguel Albuquerque olhou para o documento e para as fotos anexas e deu logo ordem: “Liga ao [Rui] ao Rebelo (administrador da Empresa de Electricidade da Madeira) para tirar isso”.

Antes do início da visita às obras da comitiva presidencial, João Gomes apresentou um abaixo-assinado onde os condóminos do Bloco 112 da Rua dos Estados Unidos da América solicitam a retirada do posto de alta tensão que se encontra instalado na cave do bloco de apartamentos, resultante do decurso da empreitada.

Acrescenta que a denúncia se torna mais urgente “quando nos deparamos com a abertura de uma vala de grande dimensão, no passeio pedonal de acesso aos moradores e público em geral, para instalar mais cabos eléctricos com derivação do referido posto de alta tensão da cave deste edifício”.

O grupo de moradores lembra, no documento, que recentemente deu-se uma outra explosão na cave, onde se encontra o posto de alta tensão da EEM, tendo danificado a instalação eléctrica do apartamento do rés-do-chão-direito cuja proprietária é Teresa Silva.

Acompanhado do secretário regional da Saúde, Miguel Albuquerque lembrou que o centro de saúde da Nazaré conta com mais de 33 mil utentes inscritos, daí que tenha sido “alertado para a necessidade de se criar o centro com capacidade de resposta”.

O chefe do executivo madeirense está a visitar a obra de ampliação e beneficiação do Centro de Saúde Dr. Rui Adriano de Freitas, na Nazaré.

A obra em curso tem por objectivo adequar a unidade de saúde ao aumento da população residente no decurso dos últimos 20 anos, não só na zona envolvente - bairro social da Nazaré - mas também na freguesia de São Martinho.

Assim, o Centro de Saúde passará dos actuais 1.340 m2 para 2.165 m2 – construção de mais 825 m2 –, assegurando aos utentes e profissionais mais 6 gabinetes médicos, assim como 6 novos gabinetes de enfermagem.

A empreitada decorre de forma faseada, por forma a assegurar o funcionamento daquela unidade de saúde.

A obra de ampliação e beneficiação do Centro de Saúde Dr. Rui Adriano de Freitas está orçada em 1,5 milhões de euros.