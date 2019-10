DECO realiza acção de formação na Madeira

A Associação Portuguesa para a Defesa do consumidor (DECO) realiza amanhã uma sessão de esclarecimento para técnicos de acção social sobre literacia financeira. A sessão de acesso livre acontece no Auditório da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, entre as 10 horas e as 12h.

Com o título ‘O Essencial da Economia Pessoal das Famílias’, esta formação tem como objectivo “capacitar os técnicos com competências e recursos que permitam apoiar os consumidores e as suas famílias na tomada de decisões financeiras mais conscientes, potenciando assim uma vida financeira mais saudável”, revela a organização.

Trata-se de uma acção promovida em parceria com o Serviço de Defesa do Consumidor da Região Autónoma da Madeira, tendo como oradores Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Protecção Financeira da DECO, e Luísa Reinolds, em representação da Unidade Técnica de Apoio ao Endividado e Sobre-endividado do Serviço de Defesa do Consumidor da Região.