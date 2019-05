Da noite eleitoral sobram vitórias inequívocas

Os socialistas venceram as eleições europeias em Portugal. Na Região, o PSD foi o mais votado, derrotou um PS que cresce, mas se as Regionais fossem hoje, com base nos resultados de ontem, não teria maioria absoluta.

Numa edição dedicada ao sufrágio europeu e destinada a eleger 21 eurodeputados em Portugal, referimos que Sara Cerdas foi eleita eurodeputada e que, à hora do fecho desta edição, Cláudia Monteiro de Aguiar aguardava confirmação oficial.

Nota para a abstenção na Madeira que diminui cinco pontos percentuais face a 2014 e para as reacções de todos os partidos que incluíram candidatos madeirenses nas listas nacionais.

O DIÁRIO desta segunda-feira aborda ainda outros temas, com destaque para uma queda fatal, a entrevista a um bióloga marinha e a mais uma incursão por um empresa vista por dentro.

