Curso avançado para ‘Madeira Wine Educators’

Até ao próximo dia 12, o Governo Regional, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P. – RAM, esta a leccionar a primeira edição do “Madeira Wine Educator Course”, destinado exclusivamente a wine educators. Uma acção que tem lugar na Escola Agrícola da Madeira.

Nesta primeira edição, o curso conta com 11 participantes, oriundos de diversos países como Holanda, China, Portugal, Espanha, EUA e Dinamarca, todos eles com currículos proeminentes na área dos vinhos.

Este curso técnico avançado destina-se aos profissionais do sector do vinho que pretendam estar habilitados e certificados para, na sua vida profissional, ministrar formação sobre o Vinho Madeira.

Ao longo de 5 dias, e num total de 30 horas, os candidatos terão a possibilidade de aprofundar e alargar os seus conhecimentos sobre as mais variadas temáticas relacionadas com a produção e com o sector do Vinho Madeira. Serão abordados diversos temas, destacando-se: Características da Região Demarcada da Madeira; História do Vinho Madeira; Viticultura; Castas e suas características; Legislação aplicável ao Vinho Madeira; Controlo de qualidade e certificação do Vinho Madeira; Serviço do Vinho Madeira e Foodpairing.

Segundo explicou o secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, o objectivo passa por dotar os profissionais deste sector com conhecimentos sólidos sobre uma das regiões demarcadas mais antigas do país – A Região Demarcada da Madeira. “Trata-se de uma formação específica para um determinado público alvo que após concluir com aproveitamento este curso ficará apto a dar formação sobre Vinho Madeira”, referiu Humberto Vasconcelos.