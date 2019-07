Cultura passa amanhã pela Expomadeira

O bandolinista Norberto Gonçalves da Cruz, o guitarrista Pedro Marques e a fadista Sofia Ferreira são os dois músicos convidados a actuar ao vivo na Expomadeira, que está a decorrer no Estádio dos Barreiros desde a passada sexta-feira, até domingo com um programa diário. Amanhã poderá ficar a conhecer melhor no Espaço do Governo Regional as edições da Direcção Regional da Cultura.

Pelo recinto vai passar a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, numa visita oficial. As actividades começam pelas 18 horas com a promoção dos livros e discos editados pela DRC e continuam com degustações, entre elas de bolo do caco e cocktails.

As actuações musicais decorrem no palco exterior a partir das 19h30.