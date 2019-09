Cristiano Ronaldo partilhou na sua conta de Instagram um vídeo da ‘Visit Madeira’, há meia hora, que promove o surf na freguesia do Paul do Mar e do Jardim do Mar.

O jogador já conta com 420 mil visualizações e quase 2.200 comentários.

CR7 refere que fazer surf na Madeira é “uma experiência única” e convida os amantes da actividade a experimentarem os mares da Região.