CPCJ de Machico assinala aniversário com várias actividades no concelho

A CPCJ de Machico assinala, na próxima quarta-feira, 16 anos de existência, data que coincide com o 30º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. Para assinalar as efemérides desenvolvidas várias actividades pelo concelho.

Em primeiro lugar, e “com o objectivo de dar a conhecer aos jovens os seus direitos, o papel da CPCJ e a capacitá-los para saberem tomar decisões assertivas”, esta Comissão iniciará o projecto ‘Conversas com Valor’, nas Escolas 2º e 3º ciclo do Ensino Básico do Concelho.

Já no âmbito da Campanha Nacional, promovida pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), a CPCJ de Machico irá divulgar os direitos da Criança, através da elaboração do ‘Estendal dos Direitos’ em diferentes pontos da cidade, nomeadamente junto à Câmara Municipal, no Edifício da Escola Eng.º Luís Santos Costa e junto à Sede desta CPCJ.

Por último, neste mesmo dia, pelas 16 horas, irá ser inaugurada a decoração das salas da CPCJ de Machico, com trabalhos realizados pelos alunos do Curso de Artes Visuais da Escola Básica e Secundária de Machico (EBSM), sendo que, para esta actividade contou-se com a colaboração da EBSM e da Câmara Municipal.

De referir que a secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, também se quis associar e prevê estar presente neste evento.