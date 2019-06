Costa sul da Madeira com aviso amarelo para o calor

A costa sul da Madeira foi mantida com a previsão de tempo quente para hoje, o que significa a manutenção do aviso amarelo, a única parte de Portugal continental e ilhas com este nível de previsão por parte do IPMA.

Ontem à noite na última actualização o Instituto Português do Mar e da Atmosfera frisava que para a costa sul da ilha haverá a persistência de valores elevados de temperatura, em especial da máxima até pelo menos as 18 horas desta segunda-feira, 3 de Junho. Isto depois de ter retirado o mesmo nível de aviso para as regiões montanhosas.

Ainda assim, para todo o arquipélago o céu estará pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade nas vertentes norte e na ilha do Porto Santo no fim do dia.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, rodando para norte e soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até ao início da manhã.

Ocorrerá uma pequena descida da temperatura máxima.

Na região do Funchal, diz o IPMA, o céu estará pouco nublado ou limpo, com o vento fraco (inferior a 15 km/h) e haverá uma pequena descida da temperatura máxima.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de norte com 1 a 1,5 metros e na costa Sul as ondas vêm de sul com 1 metro.

A temperatura da água do mar terá uns amenos 20 a 21ºC.