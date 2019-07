Conta da Região para meio ano revela execução de receitas de 52%

A Conta Provisória da Região, para o período de 1 de Janeiro a 30 de Junho, já foi publicada no Jornal Oficial e revela que, no que diz respeito às receitas, nesta primeira metade do ano já tinham sido garantidas receitas equivalentes a 52% das verbas orçamentadas.

O orçamento regional para 2019 prevê receitas totais de 1.975 milhões de euros e nos primeiros seis meses do ano já estavam garantidos 1.028 milhões.

Ao nível da despesa, a execução é menor, com um valor global de 783 milhões de euros que correspondem a cerca de 40%.