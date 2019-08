Conheça os horários dos serviços do SESARAM em dia de tolerância de ponto

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) emitiu um comunicado onde informa que foi determinada a aplicação da tolerância de ponto para esta sexta-feira, dia 2 de Agosto, “sem prejuízo de serem assegurados todos os serviços e actividades imprescindíveis ou indispensáveis, quer seja ao nível dos serviços de urgência, internamento e exames complementares de diagnóstico urgentes”.

O SESARAM indica ainda que a Consulta Externa - Cave no Hospital Dr. Nélio Mendonça, irá prestar atendimento até às 15 horas.

Estarão abertos os centros de saúde com agendamentos/programações inadiáveis.

Os Centros de Saúde com Serviço de Atendimento Urgente mantêm o normal funcionamento. Os centros de saúde do Concelho do Funchal, de Santa Cruz, Caniço, Camacha, Câmara de Lobos e Estreito Câmara de Lobos estarão abertos à população entre as 8 horas e as 14 horaspara consultas e cuidados de enfermagem.

“De referir que, independentemente das situações de tolerância de ponto, feriados, fins de semana e demais situações que possam ocorrer, está assegurada a operacionalidade dos serviços mínimos necessários para a segurança e bem-estar dos utentes”, lembra o departamento de comunicação do SESARAM.